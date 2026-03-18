Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Schmuck bei Einbruch durch offenes Fenster gestohlen

Erfurt (ots)

Montagmorgen nutzten Einbrecher in der Breitscheidstraße in Erfurt ein geöffnetes Schlafzimmerfenster für einen Diebstahl. Zwischen 06:00 Uhr und 06:15 Uhr hatte eine 36-jährige Mieterin das zur Straße gelegene Fenster zum Lüften geöffnet und die Zimmertür geschlossen, um ein Auskühlen der restlichen Wohnung zu vermeiden. Dies nutzten die Täter aus und stiegen durch das Fenster in das Schlafzimmer ein. Dort entwendeten sie aus einem Schränkchen und einer Schmuckschatulle zwei Armbanduhren sowie mehrere Armbänder und Ringe im Gesamtwert von etwa 500 Euro. Anschließend flüchteten die Täter auf dem gleichen Weg unerkannt aus der Wohnung. Die Polizei ermittelt wegen Wohnungseinbruchsdiebstahls. (DS)

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