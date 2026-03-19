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Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Rücknahme der Vermisstenfahndung nach 19-Jähriger

Erfurt (ots)

Der Aufenthaltsort der seit gestern Abend (18.03.2026) vermissten 19-jährigen Erfurterin wurde ermittelt und sie konnte angetroffen werden. Die Öffentlichkeitsfahndung wird hiermit zurückgenommen. Die Polizei bedankt sich bei den Medien und der Bevölkerung für die Unterstützung bei der Suche. (SO)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Erfurt
Telefon: 0361 5743-21003
E-Mail: pressestelle.lpi.erfurt@polizei.thueringen.de
https://polizei.thueringen.de/landespolizeiinspektionen/lpierfurt/

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell

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