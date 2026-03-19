Landespolizeiinspektion Erfurt
LPI-EF: Rücknahme der Vermisstenfahndung nach 19-Jähriger
Erfurt (ots)
Der Aufenthaltsort der seit gestern Abend (18.03.2026) vermissten 19-jährigen Erfurterin wurde ermittelt und sie konnte angetroffen werden. Die Öffentlichkeitsfahndung wird hiermit zurückgenommen. Die Polizei bedankt sich bei den Medien und der Bevölkerung für die Unterstützung bei der Suche. (SO)
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