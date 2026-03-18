Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Smartphone gegen Kopf geworfen

Landkreis Sömmerda (ots)

In Straußfurt kam es am Dienstagabend in einer Wohnung zu einer gefährlichen Körperverletzung. Ein 21-jähriger polizeibekannter Mann hielt sich gemeinsam mit einem 56-jährigen Mann in dessen Wohnung in der Feldstraße auf und verhielt sich dort ungebührlich. Als der 56-Jährige ihn aufforderte, die Wohnung zu verlassen, nahm der 21-Jährige das Smartphone des Geschädigten und warf es ihm aus kurzer Entfernung gegen den Kopf. Der 56-Jährige erlitt dabei eine Platzwunde an der Stirn und wurde leicht verletzt. Anschließend flüchtete der Täter in unbekannte Richtung. Gegen den Mann wurde ein Ermittlungsverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung eingeleitet. (DS)

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