Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Berauschte E-Scooter- und LKW-Fahrer

Erfurt (ots)

Im Rahmen von Verkehrskontrollen stellten Polizeibeamte Dienstagabend in Erfurt gleich zwei Verkehrsteilnehmer fest, die nicht mehr fahrtüchtig gewesen waren. Zunächst kontrollierte eine Streifenbesatzung kurz nach 20:00 Uhr in der Bonhoefferstraße einen 27-jährigen E-Scooter-Fahrer. Bei ihm reagierte ein Drogenvortest positiv auf Cannabis. Gegen 22:00 Uhr geriet ein 47-jähriger LKW-Fahrer in der Stotternheimer Landstraße in den Fokus von Polizisten. Ein Atemalkoholtest ergab bei ihm einen Wert von über 1,6 Promille. Für beide Männer waren ihre Fahrten damit beendet. Sie mussten sich auf einer Dienststelle einer Blutentnahme unterziehen. Gegen sie wurden entsprechende Verfahren eingeleitet. (DS)

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