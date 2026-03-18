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Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Bargeld bei Einbruch in Bestattungshaus gestohlen

Erfurt (ots)

Im Tatzeitraum von Montag bis Dienstag brachen Unbekannte in ein Erfurter Bestattungshaus ein. Zunächst gelangten die Täter über ein Nebengelass auf das Grundstück der Firma. Anschließend kletterten sie über einen Mauervorsprung auf ein Garagendach und verschafften sich durch das Aufhebeln eines Fensters Zutritt zum Gebäude. Im Inneren brachen sie eine Bürotür auf und entwendeten u. a. Bargeld in Höhe von etwa 350 Euro. An dem Fenster sowie an der Bürotür entstand ein Sachschaden von etwa 800 Euro. Als ein Mitarbeiter das Objekt am Dienstagmorgen betrat, nahm er noch Schritte wahr, konnte jedoch keine Person mehr feststellen. Die hinzugerufene Polizei sicherte zahlreiche Spuren der Einbrecher und leitete ein Ermittlungsverfahren wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls ein. (DS)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Erfurt
Pressestelle
Telefon: 0361 5743-21003
E-Mail: pressestelle.lpi.erfurt@polizei.thueringen.de
https://polizei.thueringen.de/landespolizeiinspektionen/lpierfurt/

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell

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