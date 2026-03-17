Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Die Polizei warnt vor Trickbetrügern

Erfurt (ots)

Betrüger nutzen immer wieder sogenannte Schockanrufe, um Geschädigte auf besonders perfide Art und Weise um hohe Geldbeträge zu bringen. Hierbei werden bewusst Notsituationen von Angehörigen simuliert, um die Betroffenen an ihre emotionalen Grenzen zu bringen. Diese Erfahrung musste gestern (16.03.2026) eine 83-Jährige Kersplebenerin machen. Unbekannte gaukelten der Seniorin vor, dass ihre Tochter einen schweren Unfall verursacht habe. In der Folge erbeuteten sie Wertgegenstände im Wert von etwa 170.000 Euro. Als die Seniorin das Geschehene resümierte und die Polizei informiert wurde, war es leider schon zu spät. Die Täter waren bereits unerkannt vom Tatort geflüchtet. Die Polizei hat Ermittlungen wegen Betrugs aufgenommen und warnt vor Telefontrickbetrügern. Polizei und Staatsanwaltschaft werden Sie niemals anrufen und eine Kaution verlangen. Die Behandlung von Unfallopfern und Patienten erfolgt immer auch ohne Vorauszahlung. Wenn Sie von vermeintlichen Betrügern kontaktiert werden, legen Sie schnellstmöglich auf und kontaktieren Sie Ihre Angehörigen sowie die Polizei unter der bekannten Notrufnummer 110. (SO)

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