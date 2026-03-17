Landespolizeiinspektion Erfurt
LPI-EF: Wohnungseinbruchsdiebstahl in Mehrgenerationenhaus
Erfurt (ots)
Gestern Mittag (16.03.2026) wurde in eine Wohnung im Erfurter Ortsteil Ilversgehofen eingebrochen. In der Tatzeit von 12:00 Uhr bis 14:00 Uhr verschafften sich die Unbekannten Zutritt zu einer Wohneinheit eines Mehrgenerationenhauses in der Hans-Sailer-Straße. Abgesehen hatten es die Täter auf einen Laptop, eine Powerbank sowie ein iPad im Gesamtwert von circa 1.600 Euro. Die Polizei sicherte Spuren am Tatort und ermittelt wegen Wohnungseinbruchsdiebstahl. (SO)
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