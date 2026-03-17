LPI-EF: Wohnungseinbruchsdiebstahl in Mehrgenerationenhaus

Erfurt (ots) - In der vergangenen Woche musste ein Erfurter feststellen, dass er Opfer eines ungewöhnlichen Diebstahls geworden war. Wie der Polizei gestern (16.03.2026) bekannt wurde, traf es den 33-Jährigen am Freitag den 13. Er hatte seinen Honda im Tatzeitraum von 01:00 Uhr bis 12:00 Uhr am Nettelbeckufer abgestellt. Die Scheibe der Fahrertür war ein Stück heruntergelassen. Unbekannte machten sich dies zu Nutze ...

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