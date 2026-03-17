Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Seitenscheibe von Honda gestohlen

Erfurt (ots)

In der vergangenen Woche musste ein Erfurter feststellen, dass er Opfer eines ungewöhnlichen Diebstahls geworden war. Wie der Polizei gestern (16.03.2026) bekannt wurde, traf es den 33-Jährigen am Freitag den 13. Er hatte seinen Honda im Tatzeitraum von 01:00 Uhr bis 12:00 Uhr am Nettelbeckufer abgestellt. Die Scheibe der Fahrertür war ein Stück heruntergelassen. Unbekannte machten sich dies zu Nutze und demontierten die gesamte Scheibe. Mit ihrer Beute flüchteten sie anschließend in unbekannte Richtung. Verständigte Polizisten leiteten ein Verfahren wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls ein. (SO)

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