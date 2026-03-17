Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Dieseldiebstähle im Landkreis Sömmerda

Landkreis Sömmerda (ots)

Am vergangenen Wochenende wurden Firmengelände im Landkreis Sömmerda zum Ziel unbekannter Diebe. Diese verschafften sich mit Gewalt Zutritt zu einer Deponie in Rohrborn. Sie brachen auf dem Gelände zwei Container auf und stahlen aus diesem 16 mit Dieseltreibstoff gefüllte Kanister und eine Kaffeemaschine. Der Wert der Beute beläuft sich auf circa 850 Euro, der entstandene Sachschaden beträgt etwa 200 Euro. In Gebesee hatten es Einbrecher auf eine Kläranlage abgesehen. Unbekannte brachen in die Büroräume der Anlage ein und stahlen PC-Hardware im Wert von etwa 2.000 Euro. Der Sachschaden in diesem Fall beläuft sich hierbei auf circa 850 Euro. Die Polizei sicherte in beiden Fällen Spuren am Tatort und leitete Ermittlungsverfahren wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls ein. (SO)

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