Landespolizeiinspektion Erfurt
LPI-EF: Geparkter Skoda in Erfurt zerkratzt
Erfurt (ots)
In der Saalfelder Straße in Erfurt beschädigten Unbekannte von Montag bis Dienstag einen geparkten Skoda Fabia. Die Täter zerkratzten mit einem bislang unbekannten Gegenstand die Lackierung auf der Fahrerseite des Fahrzeugs. Dabei entstand ein Sachschaden von etwa 2.000 Euro. Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung. (DS)
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