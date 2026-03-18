LPI-EF: Geparkter Skoda in Erfurt zerkratzt

Erfurt (ots) - Im Tatzeitraum von Montag bis Dienstag brachen Unbekannte in ein Erfurter Bestattungshaus ein. Zunächst gelangten die Täter über ein Nebengelass auf das Grundstück der Firma. Anschließend kletterten sie über einen Mauervorsprung auf ein Garagendach und verschafften sich durch das Aufhebeln eines Fensters Zutritt zum Gebäude. Im Inneren brachen sie eine Bürotür auf und entwendeten u. a. Bargeld in ...

mehr