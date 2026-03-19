Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Unfall unter Alkoholeinfluss

Landkreis Sömmerda (ots)

Gestern Abend (18.03.2026) wurde ein Autofahrer im Landkreis Sömmerda bei einem Verkehrsunfall verletzt. Der 70-Jährige war gegen 20:15 Uhr mit seinem Fiat in Nöda unterwegs gewesen. Aus bislang ungeklärter Ursache war er auf gerade Strecke nach links von der Fahrbahn der Hauptstraße abgekommen. Der Fiat kollidierte in der weiteren Folge frontal mit einem Baum. Der 70-jährige Fahrer wurde durch den Aufprall verletzt. Polizeibeamten bemerkten im Rahmen der Unfallaufnahme Alkoholgeruch bei dem Mann. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von mehr als 0,3 Promille. Der Fiat-Fahrer musste eine Blutentnahme über sich ergehen lassen. Die Ermittlungen zur Unfallursache erfolgen fortan in einem Verfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs. (SO)

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