Landespolizeiinspektion Erfurt
LPI-EF: Autoreifen gestohlen
Erfurt (ots)
Gestern (18.03.2026) machten sich Unbekannte in den frühen Morgenstunden an einem Auto im Erfurter Stadtteil Johannesvorstadt zu schaffen. Der Skoda war in der Friedrich-Engels-Straße abgestellt gewesen. Die Diebe demontierten das rechte Vorderrad des Autos und flüchteten anschließend unerkannt vom Tatort. Der Wert der Beute wird auf etwa 100 Euro geschätzt. Die Polizei hat Ermittlungen zu einem Diebstahl aufgenommen. (SO)
Rückfragen bitte an:
Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Erfurt
Telefon: 0361 5743-21003
E-Mail: pressestelle.lpi.erfurt@polizei.thueringen.de
https://polizei.thueringen.de/landespolizeiinspektionen/lpierfurt/
Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell