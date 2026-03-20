Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Zeugenaufruf nach Raub im Stadtteil Ilversgehofen

Erfurt (ots)

Gestern Nachmittag (19.03.2026) ereignete sich im Erfurter Stadtteil Ilversgehofen ein Raub zum Nachteil eines Seniors. Der 79-Jährige wurde um 14:10 Uhr in der Straße Fuchsgrund durch zwei Unbekannte angegriffen und zu Boden gestoßen. Die Täter rissen dem Geschädigten eine Kette mit seinem Ehering vom Hals und flüchteten anschließend in Richtung des Helios Klinikums. Der Senior versuchte, den Angreifern zu folgen, stürzte jedoch und verletzte sich abei. Die Täter konnten trotz sofort eingeleiteter Fahndung nicht festgestellt werden.

Der Geschädigte beschrieb die Täter als etwa 180 cm groß, schlank und von arabischem Erscheinungsbild. Einer der Täter hatte dunkle Haare mit Pony, der andere kurze, dunkle, lockige Haare.

Die Polizei sucht Zeugen, die Hinweise zu den Tätern geben können. Diese wenden sich bitte an die Kriminalpolizei Erfurt (Tel.: 0361/5743-24602 oder E-Mail: zeugenaufruf.kpi.erfurt@polizei.thueringen.de) unter Nennung der Vorgangsnummer 0069743. (SO)

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