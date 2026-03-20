Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Größerer Polizeieinsatz in der Halleschen Straße

Erfurt (ots)

In Erfurt kam es am Freitagvormittag (20.03.2026) zu einem größeren Polizeieinsatz. Lehrkräfte einer Schule in der Halleschen Straße hatten um 10:00 Uhr Kinder beobachtet, welche auf einer Freifläche im Wohngebiet mit schusswaffenähnlichen Gegenständen in Richtung des Schulgebäudes zielten. Daraufhin kamen zahlreiche Polizeikräfte der Thüringer Landespolizei sowie Spezialeinheiten des Thüringer Landeskriminalamtes zum Einsatz. Glücklicherweise konnten die Beamten schnell Entwarnung geben. Bei den vermeintlichen Schusswaffen handelte es sich nach einer eingehenden Prüfung um Airsoft-Gewehre, welche allerdings täuschend echt wirkten. In der Folge wurden die Gegenstände bei den Eltern der betroffenen Kinder sichergestellt. Inwieweit ein Verstoß nach dem Waffengesetz vorliegt, ist derzeit Gegenstand der weiteren Ermittlungen. Es bestand zu keinem Zeitpunkt eine Gefährdung für Schüler und Lehrer der betroffenen Schule. (DS)

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