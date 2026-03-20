PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Erfurt mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Größerer Polizeieinsatz in der Halleschen Straße

Erfurt (ots)

In Erfurt kam es am Freitagvormittag (20.03.2026) zu einem größeren Polizeieinsatz. Lehrkräfte einer Schule in der Halleschen Straße hatten um 10:00 Uhr Kinder beobachtet, welche auf einer Freifläche im Wohngebiet mit schusswaffenähnlichen Gegenständen in Richtung des Schulgebäudes zielten. Daraufhin kamen zahlreiche Polizeikräfte der Thüringer Landespolizei sowie Spezialeinheiten des Thüringer Landeskriminalamtes zum Einsatz. Glücklicherweise konnten die Beamten schnell Entwarnung geben. Bei den vermeintlichen Schusswaffen handelte es sich nach einer eingehenden Prüfung um Airsoft-Gewehre, welche allerdings täuschend echt wirkten. In der Folge wurden die Gegenstände bei den Eltern der betroffenen Kinder sichergestellt. Inwieweit ein Verstoß nach dem Waffengesetz vorliegt, ist derzeit Gegenstand der weiteren Ermittlungen. Es bestand zu keinem Zeitpunkt eine Gefährdung für Schüler und Lehrer der betroffenen Schule. (DS)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Erfurt
Telefon: 0361 5743-21003
E-Mail: pressestelle.lpi.erfurt@polizei.thueringen.de
https://polizei.thueringen.de/landespolizeiinspektionen/lpierfurt/

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Erfurt mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Erfurt
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Erfurt
Alle Meldungen Alle
  • 19.03.2026 – 15:00

    LPI-EF: Zeugen finden gestohlenes Auto

    Erfurt (ots) - Gestern (18.03.2026) haben Zeugen in Erfurt ein gestohlenes Auto gefunden. Der Jeep wurde im Tatzeitraum von Dienstag (17.03.2026) circa 16:00 Uhr bis gestern circa 09:30 Uhr vom Gelände eines Autohauses in der Schmidtstedter Flur gestohlen. Bei dem Jeep handelte es sich um ein Ausstellungsfahrzeug im Wert von etwa 25.000 Euro. Als Zeugen den Jeep gestern mit heruntergelassenen Scheiben in der ...

    mehr
  • 19.03.2026 – 14:59

    LPI-EF: Autoreifen gestohlen

    Erfurt (ots) - Gestern (18.03.2026) machten sich Unbekannte in den frühen Morgenstunden an einem Auto im Erfurter Stadtteil Johannesvorstadt zu schaffen. Der Skoda war in der Friedrich-Engels-Straße abgestellt gewesen. Die Diebe demontierten das rechte Vorderrad des Autos und flüchteten anschließend unerkannt vom Tatort. Der Wert der Beute wird auf etwa 100 Euro geschätzt. Die Polizei hat Ermittlungen zu einem Diebstahl aufgenommen. (SO) Rückfragen bitte an: Thüringer ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren