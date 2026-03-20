PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Erfurt mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Wildunfall im Landkreis Sömmerda

Landkreis Sömmerda (ots)

Zu einem Wildunfall mit einem Reh kam es gestern Abend (19.03.2026) im Landkreis Sömmerda. Ein 62-jähriger Tesla-Fahrer fuhr gegen 22:00 Uhr auf der Kreisstraße von Battgendorf in Richtung Beichlingen. Etwa 100 Meter vor dem Ortseingang Beichlingen querte plötzlich ein Reh die Straße. Trotz einer sofort eingeleiteten Gefahrenbremsung konnte der Tesla-Fahrer den Zusammenstoß mit dem Tier nicht verhindern. An seinem Auto entstand Sachschaden, das Reh verendete an der Unfallstelle. (SO)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Erfurt
Pressestelle
Telefon: 0361 5743-21003
E-Mail: pressestelle.lpi.erfurt@polizei.thueringen.de
https://polizei.thueringen.de/landespolizeiinspektionen/lpierfurt/

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Erfurt mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Erfurt
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Erfurt
Alle Meldungen Alle
  • 20.03.2026 – 13:26

    LPI-EF: Mit Quarzhandschuhen geschlagen

    Erfurt (ots) - Donnerstagnachmittag (19.03.2026) kam es im Erfurter Norden zu einer gefährlichen Körperverletzung. Ein 63-jähriger Mann wurde gegen 14:00 Uhr im Bereich einer Grünfläche am Jakob-Kaiser-Ring durch einen Unbekannten angegriffen. Der Täter verletzte den Geschädigten mit mehreren Faustschlägen, wobei er vermutlich sogenannte Quarzhandschuhe trug. Im Anschluss flüchtete der Angreifer in unbekannte ...

    mehr
  • 20.03.2026 – 13:25

    LPI-EF: Einbrecher vorläufig festgenommen

    Erfurt (ots) - Donnerstagvormittag (19.03.2026) konnten Polizisten im Erfurter Norden einen Einbrecher stellen. Um 10:15 Uhr beobachteten Anwohner eines Mehrfamilienhauses in der Prager Straße einen Mann, der versuchte, in mehrere Wohnungen einzubrechen. Die Zeugen alarmierten die Polizei und der Concierge des Mehrfamilienhauses versuchte, den Einbrecher aufzuhalten. Der Täter schlug dem 72-Jährigen daraufhin ins ...

    mehr
  • 20.03.2026 – 13:25

    LPI-EF: Zeugenaufruf nach Raub im Stadtteil Ilversgehofen

    Erfurt (ots) - Gestern Nachmittag (19.03.2026) ereignete sich im Erfurter Stadtteil Ilversgehofen ein Raub zum Nachteil eines Seniors. Der 79-Jährige wurde um 14:10 Uhr in der Straße Fuchsgrund durch zwei Unbekannte angegriffen und zu Boden gestoßen. Die Täter rissen dem Geschädigten eine Kette mit seinem Ehering vom Hals und flüchteten anschließend in Richtung des Helios Klinikums. Der Senior versuchte, den ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren