Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Wildunfall im Landkreis Sömmerda

Landkreis Sömmerda (ots)

Zu einem Wildunfall mit einem Reh kam es gestern Abend (19.03.2026) im Landkreis Sömmerda. Ein 62-jähriger Tesla-Fahrer fuhr gegen 22:00 Uhr auf der Kreisstraße von Battgendorf in Richtung Beichlingen. Etwa 100 Meter vor dem Ortseingang Beichlingen querte plötzlich ein Reh die Straße. Trotz einer sofort eingeleiteten Gefahrenbremsung konnte der Tesla-Fahrer den Zusammenstoß mit dem Tier nicht verhindern. An seinem Auto entstand Sachschaden, das Reh verendete an der Unfallstelle. (SO)

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