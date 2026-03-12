Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HM: Zeugenaufruf nach Diebstählen von Grabschmuck

Aerzen (ots)

Zwischen dem 01.01.2026 und dem 08.03.2026 wurde auf dem Friedhof in der Osterstraße in Aerzen Grabschmuck von drei Gräbern gestohlen.

Ein oder mehrere bislang unbekannte Täter stahlen unter anderem Bronzevasen und Blumenkübel aus Bronze sowie eine Grablaterne.

Am 21.11.2025 hat die Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden bereits vor Diebstählen auf Friedhöfen gewarnt. Hierbei wurden auch Tipps gegeben, um sich vor Diebstahl zu schützen: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/57895/6163516

Zeugen, die zu den Taten in Aerzen Hinweise geben können, werden gebeten sich bei der Polizei Bad Pyrmont unter der Telefonnummer 05281/ 9899-0 zu melden.

