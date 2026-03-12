PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HM: Zeugenaufruf nach Diebstählen von Grabschmuck

Aerzen (ots)

Zwischen dem 01.01.2026 und dem 08.03.2026 wurde auf dem Friedhof in der Osterstraße in Aerzen Grabschmuck von drei Gräbern gestohlen.

Ein oder mehrere bislang unbekannte Täter stahlen unter anderem Bronzevasen und Blumenkübel aus Bronze sowie eine Grablaterne.

Am 21.11.2025 hat die Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden bereits vor Diebstählen auf Friedhöfen gewarnt. Hierbei wurden auch Tipps gegeben, um sich vor Diebstahl zu schützen: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/57895/6163516

Zeugen, die zu den Taten in Aerzen Hinweise geben können, werden gebeten sich bei der Polizei Bad Pyrmont unter der Telefonnummer 05281/ 9899-0 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Stefanie Ockenfeld
Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden
Telefon: 05151/ 933-104
E-Mail: pressestelle@pi-hm.polizei.niedersachsen.de
https://fcld.ly/homepage-polizeiinspektion-hameln/pyrmont-holzminden

Original-Content von: Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren