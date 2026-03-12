PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HM: Totalschaden: Zwei Pkw durch herabstürzenden Baum zerstört - 3 Personen im Krankenhaus

Holzminden (ots)

Am Mittwoch (11.03.2026) wurden zwei Pkw gegen 19:00 Uhr auf der Kreisstraße 50 zwischen Holzminden und Fohlenplacken durch einen herabstürzenden Baum stark beschädigt. Drei Personen wurden in ein Krankenhaus gebracht.

Nach bisherigen Erkenntnissen, befuhren ein Pkw VW Golf und ein Ford C-Max die Kreisstraße, als die Fahrzeugführer den umstürzenden Baum bemerkten. Trotz des Versuchs diesem auszuweichen, wurden beide Autos von dem umstürzenden Stamm getroffen. Dieser schlug bei den Fahrzeugen im Bereich des Dachs und der Windschutzscheibe ein. Die 24 Jahre alte Fahrerin des Ford und der 38-jährige VW-Fahrer blieben bis auf einen Schock unverletzt. Auch ein 9 Jahre altes Kind, das sich als Beifahrer in dem VW Golf befand, erlitt einen Schock.

Beide Fahrzeuge erlitten einen Totalschaden.

Die eingesetzte Feuerwehr befreite die Autos von dem Baum, zerteilte diesen und räumte die Fahrbahn. Vorsorglich wurden die drei beteiligten Personen zur Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht.

Die Kreisstraße wurde für die Dauer der Unfallaufnahme gesperrt.

