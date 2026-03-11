Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HOL: Geschwindigkeitskontrolle in Boffzen - Kinder unterstützen Polizei

In dieser Woche beteiligt sich das Polizeikommissariat Holzminden an einer landesweiten Verkehrssicherheitswoche (VSW) zur Bekämpfung der Hauptunfallursachen. Die polizeilichen Maßnahmen orientieren sich dabei an den Inhalten der Fachstrategie Verkehr des Landes Niedersachsen und berücksichtigen sowohl landesweite als auch regionale Schwerpunkte. Im Fokus stehen insbesondere die Themen Geschwindigkeit, Nutzung der Rückhaltesysteme sowie die Überprüfung der Fahrtüchtigkeit.

Im Rahmen dieser Schwerpunktmaßnahmen führten Einsatzkräfte der Polizei Holzminden am Dienstag (09.03.2026) eine Geschwindigkeitskontrolle vor dem Kindergarten und der Grundschule in Boffzen durch.

Unterstützt wurden die Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten von Kindergartenkindern, die im Vorfeld Schilder mit lachenden und weinenden Smileys gestaltet hatten. Mit grünen und roten Tafeln gaben sie den Verkehrsteilnehmenden eine direkte Rückmeldung zu deren Fahrweise. Regelkonformes Fahren wurde positiv signalisiert, überhöhte Geschwindigkeit entsprechend sichtbar gemacht.

Während der Kontrolle passierten 60 Fahrzeuge die Kontrollstelle. Dabei wurden 12 Geschwindigkeitsverstöße festgestellt. 11-mal wurden Verstöße im Bereich von Verwarnungen und einmal im Bereich eines Bußgeldes geahndet. Die höchste gemessene Geschwindigkeit betrug 45 km/h bei erlaubten 30 km/h durch den Fahrer eines Lkw. Im Verlauf der Kontrolle reduzierten viele Verkehrsteilnehmende bereits beim Anblick der Kinder ihre Geschwindigkeit und reagierten mit Verständnis und Zustimmung auf die Maßnahme.

"Gerade vor Kindergärten / Grundschulen ist besondere Vorsicht geboten. Kinder können Verkehrssituationen oft noch nicht richtig einschätzen. Umso wichtiger ist es, Fahrzeugführerinnen und Fahrzeugführer für eine angepasste Geschwindigkeit zu sensibilisieren", so der Einsatzleiter der Polizei.

Neben der Verkehrsüberwachung stand die Präventionsarbeit im Mittelpunkt. Die Kinder erhielten Einblicke in die Polizeiarbeit, konnten einen Streifenwagen aus nächster Nähe betrachten und die Ausrüstung sowie die Uniform der Einsatzkräfte kennenlernen. Zum Abschluss verteilten die Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten Malbücher zum Thema Verkehrssicherheit an die Kinder.

