Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HM: Zeugenaufruf: Pkw gestohlen

Emmerthal (ots)

Zwischen Sonntag (08.03.2026) gegen 18:00 Uhr und Montag (09.03.2026) gegen 11:00 Uhr entwendete ein bislang unbekannter Täter in der Lüntorfer Straße in Emmerthal einen blauen Pkw Toyota RAV4 aus einem Carport.

Erste polizeiliche Erkenntnisse weisen darauf hin, dass die unbekannten Täter das Keyless Go-System des Fahrzeugs ausnutzten. Dazu öffnen Täter das Auto mittels einer Funkstreckenverlängerung, mit der die Funk-Kommunikation zwischen Fahrzeug und Schlüssel abgegriffen und durch den Aufbau einer Relaystation vom Fahrzeug zum Schlüssel hin verlängert werden kann. Diese Technik simuliert dem Fahrzeug einen berechtigten Schlüssel.

Der Täter entfernte sich mit dem Fahrzeug in unbekannte Richtung. Die Polizei Hameln sucht Zeugen, die Angaben zum Sachverhalt tätigen können. Diese werden gebeten, sich telefonisch unter 05151/933-222 zu melden.

Die Polizei rät:

   - Legen Sie den Schlüssel nie in der Nähe der Haus- oder 
     Wohnungstür ab.
   - Versuchen Sie das Funksignal durch geeignete Maßnahmen 
     abzuschirmen.
   - Achten Sie auf Personen, die sich auffällig in Ihrer 
     Nachbarschaft aufhalten.

Weitere Präventionstipps finden Sie unter www.polizei-beratung.de

Rückfragen bitte an:

Stefanie Ockenfeld
Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden
Telefon: 05151/ 933-104
E-Mail: pressestelle@pi-hm.polizei.niedersachsen.de
https://fcld.ly/homepage-polizeiinspektion-hameln/pyrmont-holzminden

Original-Content von: Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden, übermittelt durch news aktuell

