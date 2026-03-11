Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HM: Wichtige Information der Stadt Holzminden: Sprengkörper bei Bauarbeiten aufgefunden - Personen werden evakuiert

Holzminden/ Neuhaus (ots)

Die Stadt Holzminden teilt mit:

Bei Bauarbeiten wurden in Neuhaus Munition und Sprengkörper aus dem 2. Weltkrieg gefunden. Diese stellen sich als an Ort und Stelle sprengbar heraus.

Die Verwaltung der Stadt Holzminden hat zusammen mit den Einsatzkräften einen Stab für außergewöhnliche Ereignisse eingerichtet. Aus diesem Grund wird in einem Umkreis vom 300 Metern um die Fundstelle Am Roten Wasser evakuiert. Zu evakuierende Personen werden von den Einsatzkräften direkt kontaktiert und gebeten sich zu Bekannten oder Freunden außerhalb der zu evakuierenden Zone zu begeben. Eine weitere Alternative ist das Aufsuchen der eingerichteten Sammelstelle im Haus des Gastes. Der Parkplatz am Haus des Gastes steht nicht zur Verfügung.

Beim Verlassen der betroffenen Häuser wird darum gebeten, Fenster bitte auf kipp zu lassen.

Der Krisenstab der Stadt Holzminden ist im Einsatz. Der Einsatz wird durch die Kräfte der Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden vor Ort unterstützt.

Der Tägliche Anzeiger Holzminden hat einen Liveticker geschaltet: https://www.tah.de/lokales/holzminden-lk/panzerfaust-und-artilleriemunition-in-neuhaus-gefunden-evakuierung-wird-vorbereitet-O4XAI7PW2NDRDHWYOKCUWBJRX4.html

