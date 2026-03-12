Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HM: Versuchter Raub - Täter flüchtet nach Angriff mit E-Scooter

Bad Münder (ots)

Am Mittwoch (11.03.2026) kam es gegen 15:23 Uhr in der Wallstraße in Bad Münder (Gehweg auf Höhe der Grundschule) zu einem versuchten Raub.

Nach bisherigen Erkenntnissen fuhr ein bislang unbekannter Täter gezielt von hinten mit einem E-Scooter auf eine 16-Jährige zu und stieß mit ihr zusammen. Dadurch fiel das von der Jugendlichen in der Hand gehaltene Smartphone zu Boden. Der Täter hob das Gerät auf und versuchte anschließend zu flüchten.

Die 16-Jährige konnte den Täter jedoch festhalten und ihr Smartphone zurückerlangen. Während der kurzen körperlichen Auseinandersetzung wurde sie leicht verletzt.

Der Täter entfernte sich anschließend in Richtung des Laurentiusweges.

Beschreibung des Täters:

- männlich - etwa 30 Jahre alt - ca. 180 cm groß - wenige, blonde Haare - Kinn- und Oberlippenbart - schwarze Oberbekleidung

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeuginnen und Zeugen, die Hinweise zum Tatgeschehen oder zur Identität des Täters geben können, sich bei der Polizei Bad Münder unter der Telefonnummer 05042/50640 zu melden.

