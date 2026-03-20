Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Mit Quarzhandschuhen geschlagen

Erfurt (ots)

Donnerstagnachmittag (19.03.2026) kam es im Erfurter Norden zu einer gefährlichen Körperverletzung. Ein 63-jähriger Mann wurde gegen 14:00 Uhr im Bereich einer Grünfläche am Jakob-Kaiser-Ring durch einen Unbekannten angegriffen. Der Täter verletzte den Geschädigten mit mehreren Faustschlägen, wobei er vermutlich sogenannte Quarzhandschuhe trug. Im Anschluss flüchtete der Angreifer in unbekannte Richtung. Der Geschädigte wurde zur Behandlung seiner Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. (SO)

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