Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Flucht unter Drogeneinfluss

Sömmerda (ots)

Bei einer Verkehrskontrolle am Sonntagmorgen in Sömmerda ignorierte der Fahrer eines Pkw Audis die Anhaltesignale der Polizeibeamten und flüchtete. Die Polizei nahm die sofortige Verfolgung des Audis auf, verlor ihn aber kurz aus dem Blickfeld. In der Seitengasse eines Wohngebietes konnte dann der abgestellte Audi festgestellt werden. Vom Fahrzeug aus flüchtete eine männliche Person zu Fuß, welcher durch die hinterhereilenden Beamten gestellt werden konnte. Demnach handelte es sich bei dem Fahrer um einen 18 Jahre jungen Mann. Dieser verfügte zwar über einen Führerschein, stand aber nach Auswertung eines Drogentests unter Cannabiseinfluss. Da der Verdacht des Fahrens unter Drogeneinfluss bestand, wurde bei ihm eine Blutentnahme durchgeführt. Neben dem Drogendelikt, kann sich der junge Mann auch auf eine Anzeige wegen des ignorierens von Anhaltesignalen freuen. (FR)

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