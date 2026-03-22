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Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Streitigkeit um Parkplatz führt zu körperlicher Auseinandersetzung

Erfurt (ots)

Am Samstag den 21.03.2026 kam es zur Mittagszeit im Bereich der Gothaer Straße in Erfurt zu einer Streitigkeit zwischen drei Personen. Grund dafür war, dass ein 46-Jähriger und ein 48-Jähriger versuchten einen Parkplatz für einen Bekannten freizuhalten. Ein 29-jähriger PKW-Fahrer war darüber nicht erfreut, weshalb es in der Folge zwischen ihm und den zwei anderen Personen zunächst zu einer verbalen Streitigkeit kam. Im weiteren Verlauf spannte sich die Situation weiter an, sodass der 46-jährige Mann dem Fahrzeugführer zweimal unvermittelt ins Gesicht schlug. Daraufhin fuhr der 29-Jährige gegen das Fahrzeug des 46-Jährigen. Durch den voran gegangenen Sachverhalt trugen sowohl der 46-Jährige, als auch der 29-Jährige, leichte Verletzungen davon. Die Beschuldigten müssen sich nun mehreren Strafverfahren stellen, unter anderem wegen Gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr und Körperverletzung. (MS)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Erfurt
Inspektionsdienst Süd
Telefon: 0361 5743-22100
E-Mail: dgl.lpi.erfurt.id-sued@polizei.thueringen.de
https://polizei.thueringen.de/landespolizeiinspektionen/lpierfurt/

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell

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