Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Wohnungseinbrüche in Kempenich - Polizei bittet um Hinweise

Kempenich (ots)

Im Zeitraum von Samstag, 28.02.2026, bis Sonntag, 01.03.2026, kam es in Kempenich zu zwei Wohnungseinbrüchen.

Bislang unbekannte Täter verschafften sich in beiden Fällen gewaltsam Zutritt zu den Wohnobjekten und entwendeten Wertgegenstände. Die genaue Schadenshöhe ist derzeit noch Gegenstand der Ermittlungen.

Die Kriminalpolizei Mayen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet die Bevölkerung um Mithilfe. Wer im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich Kempenich wahrgenommen hat, wird gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Mayen unter der Telefonnummer 02651 / 801-0 entgegen.

