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Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Freiburg-Oberau: Sachbeschädigung durch Graffiti - Zeugenaufruf

Freiburg (ots)

In der Nacht von Dienstag, 24.03.2026, 22:00 Uhr auf Mittwoch, 25.03.2026, 6:00 Uhr haben Unbekannte in der Schwarzwaldstraße auf Höhe eines Diagnose-Zentrums im Freiburger Stadtteil Oberau Rollläden eines Altbau-Wohnhauses durch Farbschmierereien beschädigt.

Die unbekannte Täterschaft soll dabei zwei zur Straßenbahnlinie gewandte Rollläden im Erdgeschoss des Wohnhauses mit großflächigen und mehrfarbigen Graffiti verunreinigt und dadurch einen Sachschaden von rund 3.000 Euro verursacht haben.

Täterhinweise liegen derzeit nicht vor.

Das Polizeirevier Freiburg-Süd (Tel.: 0761 882-4421) hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, welche möglicherweise verdächtige Beobachtungen gemacht haben und/ oder Hinweise zu den Verursachern geben können.

ak

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg
- Pressestelle -

Árpád Kurgyis

Tel.: 0761 882-1019
E-Mail: freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

X (ehem. Twitter): https://x.com/PolizeiFR

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

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