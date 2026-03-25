Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Elzach/Biederbach: Motorradfahrer nach Verkehrsunfall schwerstverletzt

Freiburg (ots)

Am Dienstagnachmittag, 24.03.2026, gegen 16:15 Uhr, kam es auf der Bundesstraße 294 zwischen Elzach und Haslach im Kinzigtal zu einem schweren Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Motorradfahrer.

Nach derzeitigen Erkenntnissen befuhr ein 60-jähriger Motorradfahrer die B 294 von Elzach kommend in Fahrtrichtung Haslach. Im Bereich einer Rechtskurve beabsichtigte er offenbar, einen vorausfahrenden Sattelzug zu überholen. Beim ersten Ausscheren kollidierte der Motorradfahrer mit einem ordnungsgemäß entgegenkommenden Pkw eines 63-jährigen Autofahrers.

Infolge der Kollision wurde der Motorradfahrer auf einen nachfolgenden Pkw geschleudert und dabei durch die Wucht des Aufpralls schwerst verletzt.

Der Motorradfahrer wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik eingeliefert. Der entgegenkommende Autofahrer erlitt leichte Verletzungen.

Die Verkehrspolizei Freiburg hat den Unfall aufgenommen und die weiteren Ermittlungen zur Unfallursache eingeleitet.

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