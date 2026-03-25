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Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Freiamt: Motorradfahrer nach Verkehrsunfall schwer verletzt

Freiburg (ots)

Am Dienstagabend, 24.03.2026, gegen 18:15 Uhr, kam es im Bereich Freiamt, auf der L 110 zwischen Keppenbach und Staudenhöfe zu einem schweren Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Motorradfahrer.

Nach derzeitigen Erkenntnissen beabsichtigte ein 49-jähriger Autofahrer aus einem Grundstück auf die L 110 einzubiegen. Hierbei übersah er offenbar den aus Richtung Keppenbach herannahenden 67-jährigen Motorradfahrer.

In der Folge kam es zur Kollision beider Fahrzeuge. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Motorradfahrer in eine angrenzende Wiese geschleudert und dabei schwer verletzt.

Er wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik eingeliefert.

Die Verkehrspolizei Freiburg hat den Unfall und die weiteren Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen.

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Bissierstraße 1 - 79114 Freiburg

Michael Schorr
Tel.: +49 761 882-1013

freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

X: https://twitter.com/PolizeiFR
Facebook: https://facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: http://www.polizei-bw.de/

- Außerhalb der Bürozeiten -
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

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