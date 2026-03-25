POL-FR: Bonndorf im Schwarzwald: Einbruch in Autowerkstatt
Freiburg (ots)
In der Nacht von Montag, 23.03.2026, 23:30 Uhr, auf Dienstag, 24.03.2026, gegen Mitternacht versuchte bislang unbekannte Täterschaft gewaltsam in eine Werkstatt in der Allmendstraße einzubrechen. Nach dem Betreten der Räumlichkeiten wurde die Täterschaft vermutlich durch das Auslösen der Alarmanlage gestört. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde nichts entwendet. Der Polizeiposten Bonndorf hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeuginnen und Zeugen, die Angaben zum Sachverhalt machen können oder Verdächtiges an der genannten Örtlichkeit beobachtet haben. Außerdem werden Anwohnende der Allmendstraße gebeten, ihre privaten Videoüberwachungsanlagen zu sichten und verdächtige Personen oder Fahrzeuge der Polizei zu melden. Der Polizeiposten ist zu den üblichen Bürozeiten unter Tel. 07703 9325 0 erreichbar. Das Polizeirevier Waldshut-Tiengen nimmt Hinweise rund um die Uhr unter Tel. 07751 8316 531 entgegen.
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