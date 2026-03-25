Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Freiburg-Altstadt: Aggressiver Ladendieb vorläufig festgenommen

Freiburg (ots)

Am Dienstagabend, 24.03.2026, versuchte ein 43-Jähriger nach einem Ladendiebstahl aus einem Drogeriegeschäft in der Kaiser-Joseph-Straße in Freiburg zu flüchten und griff dabei auch einen Mitarbeiter des Geschäfts an.

Der Tatverdächtige habe versucht, mehrere Artikel, darunter Nahrungsmittel und Kosmetik im Wert von rund 90 Euro zu entwenden. Als der Mann das Geschäft ohne zu bezahlen verlassen wollte, sei er vom Ladendetektiv angesprochen worden. Daraufhin war es wohl zu einem Gerangel gekommen, bei dem der 43-Jährige versucht habe, den Mitarbeiter mit einem mitgeführten Trinkgefäß zu schlagen. Als der Mann anschließend die Flucht in Richtung Bertoldsbrunnen ergriff, gelang es dem Ladendetektiv, einem Passanten sowie einem in seiner Freizeit befindlichen Polizeibeamten den Flüchtigen vorläufig im Bereich der Straßenbahnhaltestelle vorläufig festzunehmen. Verletzt wurde offensichtlich niemand.

Der Tatverdächtige wurde anschließend einer hinzugerufenen Polizei-Streife übergeben.

Gegen den 43-Jährigen wurde ein Strafverfahren wegen des Verdachts des räuberischen Diebstahls eingeleitet.

ak

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