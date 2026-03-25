PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Freiburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Freiburg-Altstadt: Aggressiver Ladendieb vorläufig festgenommen

Freiburg (ots)

Am Dienstagabend, 24.03.2026, versuchte ein 43-Jähriger nach einem Ladendiebstahl aus einem Drogeriegeschäft in der Kaiser-Joseph-Straße in Freiburg zu flüchten und griff dabei auch einen Mitarbeiter des Geschäfts an.

Der Tatverdächtige habe versucht, mehrere Artikel, darunter Nahrungsmittel und Kosmetik im Wert von rund 90 Euro zu entwenden. Als der Mann das Geschäft ohne zu bezahlen verlassen wollte, sei er vom Ladendetektiv angesprochen worden. Daraufhin war es wohl zu einem Gerangel gekommen, bei dem der 43-Jährige versucht habe, den Mitarbeiter mit einem mitgeführten Trinkgefäß zu schlagen. Als der Mann anschließend die Flucht in Richtung Bertoldsbrunnen ergriff, gelang es dem Ladendetektiv, einem Passanten sowie einem in seiner Freizeit befindlichen Polizeibeamten den Flüchtigen vorläufig im Bereich der Straßenbahnhaltestelle vorläufig festzunehmen. Verletzt wurde offensichtlich niemand.

Der Tatverdächtige wurde anschließend einer hinzugerufenen Polizei-Streife übergeben.

Gegen den 43-Jährigen wurde ein Strafverfahren wegen des Verdachts des räuberischen Diebstahls eingeleitet.

ak

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg
- Pressestelle -

Árpád Kurgyis

Tel.: 0761 882-1019
E-Mail: freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

X (ehem. Twitter): https://x.com/PolizeiFR
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: https://ppfreiburg.polizei-bw.de/

- Außerhalb der Bürozeiten -
Tel.: 0761 882-1222
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Freiburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Freiburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Freiburg
Alle Meldungen Alle
  • 25.03.2026 – 12:12

    POL-FR: Schopfheim: Unfall im Kreisverkehr - Polizei sucht Rennradfahrer

    Freiburg (ots) - Zu einem Unfall mit einem leicht verletzten Fahrer eines Kleinkraftrades kam es am Dienstag, 24.03.2026 gegen 17.40 Uhr im Kreisverkehr Landstraße/ Gündenhausen. Vor dem Kreisverkehr, von der Landstraße herkommend, warteten verkehrsbedingt einige Fahrzeuge um in den Kreisverkehr einzufahren. Dabei wurden diese unberechtigter Weise auf der rechten ...

    mehr
  • 25.03.2026 – 10:51

    POL-FR: Freiburg-Haslach: Jugendliche greifen 15-Jährige an - Zeugen gesucht

    Freiburg (ots) - Mehrere jugendliche Mädchen sollen am Dienstagmittag, 24.03.2026, kurz nach 14:30 Uhr eine 15 Jahre alte Schülerin an einer Bushaltestelle in der Belchenstraße im Freiburger Stadtteil Haslach unvermittelt angegriffen haben. Nach derzeitigen Erkenntnissen habe sich die Geschädigte zuvor in einem Linienbus auf dem Weg vom Scherrerplatz zur ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren