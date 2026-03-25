Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Freiburg-Haslach: Jugendliche greifen 15-Jährige an - Zeugen gesucht

Freiburg (ots)

Mehrere jugendliche Mädchen sollen am Dienstagmittag, 24.03.2026, kurz nach 14:30 Uhr eine 15 Jahre alte Schülerin an einer Bushaltestelle in der Belchenstraße im Freiburger Stadtteil Haslach unvermittelt angegriffen haben.

Nach derzeitigen Erkenntnissen habe sich die Geschädigte zuvor in einem Linienbus auf dem Weg vom Scherrerplatz zur Belchenstraße befunden und stieg an der dortigen Haltestelle aus. Die späteren Angreiferinnen sollen sich ebenfalls in dem Bus befunden haben. Nachdem die 15-Jährige den Bus an der Haltestelle verließ, habe eine der Täterinnen das Mädchen unvermittelt an den Haaren zu Boden gerissen und auf sie eingeschlagen. Daran beteiligten sich im weiteren Verlauf mindestens zwei weitere Mädchen und schlugen auf die Schülerin ein. Als die Angreiferinnen von dem Mädchen abließen, begab sie sich anschließend zu einer nahegelegenen Schule. Dort bemerkte ein Lehrer das augenscheinlich aufgelöste Mädchen und verständigte die Polizei sowie den Rettungsdienst. Die 15-Jährige wurde anschließend für weitere Untersuchungen vorsorglich durch den Rettungsdienst in eine Freiburger Klinik transportiert.

Der Polizeiposten Freiburg-Weingarten hat die Ermittlungen wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung übernommen und prüft unter anderem, ob und in welchem Maße sich das Opfer und die Angreiferinnen kannten. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0761 401428-0 zu melden. Sachdienliche Hinweise nimmt auch das Polizeirevier Freiburg-Süd unter der Telefonnummer 0761 882-4421 entgegen.

ak

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell