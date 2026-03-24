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Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Rheinfelden: Farbschmierereien am Weinberg in Herten - Zeugensuche

Freiburg (ots)

In dem Zeitraum zwischen Freitag, 20.03.2026 bis Montag, 23.03.2026, besprühte eine unbekannte Täterschaft eine Informationstafel sowie eine Betonwand der Hangbefestigung in der Rabenfelsstraße mit Schwarzer und Rosa Farbe. Hierbei wurden mehrere meterlange "Tags" aufgesprüht. Der entstandene Sachschaden kann noch nicht beziffert werden.

Das Polizeirevier Rheinfelden, Telefon 07623 74040, erhofft sich von Zeugen Hinweise zu der Täterschaft, da der Weinberg am Wochenende von Spaziergängern stark frequentiert gewesen sein soll.

Medienrückfragen bitte an:

Thomas Batzel
Polizeipräsidium Freiburg
Pressestelle
Telefon: 07621 / 176-351
freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

X (ehem. Twitter): https://x.com/PolizeiFR
Facebook: https://facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: http://www.polizei-bw.de/

- Außerhalb der Bürozeiten -
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

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