Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Rheinfelden: Kollision zwischen Radfahrer und 7-jähriges Kleinkind - Radfahrer gesucht

Freiburg (ots)

Wie der Polizei nachträglich bekannt wurde soll es am Montag, 23.03.2026, gegen 17.50 Uhr, in der Steinenstraße Höhe Hausnummer 44 in Herten zu einem Zusammenstoß eines Radfahrers und eines 7-jährigen Mädchen gekommen sein. Das 7-Jährige Mädchen spielte mit ihrer Freundin in der Steinenstraße und lief über die Straße. Dabei soll sie mit einem Radfahrer zusammengestoßen sein. Beide stürzten. Der Radfahrer erkundigte sich wohl ob alles in Ordnung sei und das Mädchen antwortete mit Ja. Danach fuhr der Radfahrer weiter. Im Laufe des Abends schwoll der Fuß des Mädchens deutlich an, woraufhin die Eltern mit dem Mädchen zwecks eingehender Untersuchung in eine Notaufnahme eines Krankenhauses fuhren.

Die weiteren Ermittlungen hat die Verkehrspolizei Weil am Rhein, Telefon 07621 98000, übernommen und sucht nun den Radfahrer. Dieser möge sich bitte mit der Verkehrspolizei in Verbindung setzen. Ebenso Zeugen, welche Hinweise zu dem Radfahrer geben können. Der Radfahrer wird wie folgt beschrieben: zwischen 20 und 30 Jahre alt, er hatte braune, wellige etwa schulterlange Haare. Er trug eine dunkle Jacke mit einem hellen Muster.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell