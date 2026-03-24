POL-FR: Lörrach: Münzfach von öffentlicher Toilettenanlage aufgebrochen - hoher Sachschaden
Freiburg (ots)
In dem Zeitraum zwischen Freitag, 20.03.2026, 10.00 Uhr bis Montag, 23.03.2026, 11.40 Uhr, verbog eine unbekannte Täterschaft das Frontblech eines Münzfaches einer öffentlichen Toilettenanlage neben der "Velöhalle" in der Bahnhofstraße und entwendete das Münzfach. Hier ist nicht bekannt wieviel Geld sich in dem Münzfach befand. Der entstandene Sachschaden dürfte um ein Vielfaches höher liegen. Dieser wird auf etwa 1.000 Euro geschätzt.
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