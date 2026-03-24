POL-FR: Binzen: Seniorin wird Opfer eines Trickdiebstahls
Freiburg (ots)
Am Montag, 23.03.2026, gegen 11.45 Uhr, wurde eine 85-jährige Frau Opfer eines Trickdiebstahls. Sie befand sich in der Mühlenstraße und wurde vor dem Einsteigen in ihren Pkw von einer unbekannten Frau angesprochen, da diese vornehmlich angab Hilfe bei der Suche nach einer Anschrift benötige. Die Seniorin wurde in ein Gespräch verwickelt und mutmaßlich abgelenkt. Kurz darauf bemerkte die Seniorin das Fehlen ihrer Geldbörse, die sich zuvor in ihrer Handtasche befand, welche sie während des Gespräches mit der unbekannten Frau über ihre Schulter trug.
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