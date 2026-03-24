Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Wehr: Fahrzeugbrand

Freiburg (ots)

Am Montag, 23.03.2026, kam es gegen 19.00 Uhr zu einem Fahrzeugbrand auf der L155 zwischen Wehr und Bergalingen. Nach bisherigen Erkenntnissen verlor der Peugeot mit angehängtem Anhänger, während der Fahrt auf der ansteigenden Strecke, zunächst an Leistung und geriet schließlich in Brand. Die Insassen konnten sich aus dem Fahrzeug retten und es gelang ihnen auch noch, den Anhänger vom Auto zu trennen, sodass dieser nicht durch das Feuer in Mitleidenschaft gezogen wurde. Die Freiwillige Feuerwehr konnte den Peugeot nicht mehr retten, dieser brannte völlig aus. Es dürfte Totalschaden entstanden sein. Verletzt wurde niemand. Da der Fahrbahnbelag durch die große Hitzeentwicklung ebenfalls beschädigt wurde, wurde die Straßenmeisterei verständigt. Es wird derzeit von einem technischen Defekt ausgegangen.

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