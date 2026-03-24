PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Freiburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lenzkirch, Kolumban-Kayser-Straße: Abgestellter Pkw beschädigt, Zeugen gesucht

Freiburg (ots)

In der Zeit von Sonntag, 22.03.2026, 22:00 Uhr bis Montag, 23.03.2026, 08:30 Uhr wurde durch eine bislang unbekannte Täterschaft an einem in der Kolumban-Kayser-Straße in Lenzkirch abgestellten Pkw die hintere Stoßstange sowie eine Zierleiste vom Kofferraum aus der Verankerung gerissen. Weiter wurde die Windschutzscheibe durch einen Steinschlag beschädigt.

Der Polizeiposten Lenzkirch hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Personen, welche sachdienliche Hinweise zur Täterschaft oder sonstige verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, sich unter Telefon 07653/964390, zu melden.

/and

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg
Polizeirevier Titisee-Neustadt
Tel. 07651/9336-0
titisee-neustadt.prev@polizei.bwl.de
freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

X: https://x.com/PolizeiFR
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: http://www.polizei-bw.de/

- Außerhalb der Bürozeiten -
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Freiburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Freiburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Freiburg
Alle Meldungen Alle
  • 24.03.2026 – 10:17

    POL-FR: Titisee-Neustadt: Einbrüche in Agrarmarkt und Autowerkstatt

    Freiburg (ots) - Gleich zweimal schlugen bislang unbekannte Täter am vergangenen Wochenende in Titisee-Neustadt zu. In der Zeit von Samstag, 21.03.2026, 16:00 Uhr bis Montag, 23.03.2026, 07:15 Uhr drang die bislang unbekannte Täterschaft in einen Agrarmarkt in der Donaueschingerstraße ein. Von dort verschafften sie sich Zugang in den Innenbereich des Marktes und ...

    mehr
  • 24.03.2026 – 08:50

    POL-FR: Freiburg-Altstadt: Drei Männer verletzten Sicherheitspersonal vor Bar

    Freiburg (ots) - Zu einem Vorfall mit zwei verletzten Mitarbeitern einer Bar ist es in der Nacht auf Sonntag, 22.03.2026, gegen 3:45 Uhr in der Universitätsstraße in der Freiburger Innenstadt gekommen. Nach derzeitigen Erkenntnissen soll eine mehrköpfige Personengruppe versucht haben, Zutritt in ein Lokal in der Universitätsstraße zu erlangen. Als das ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren