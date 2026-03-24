Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lenzkirch, Kolumban-Kayser-Straße: Abgestellter Pkw beschädigt, Zeugen gesucht

Freiburg (ots)

In der Zeit von Sonntag, 22.03.2026, 22:00 Uhr bis Montag, 23.03.2026, 08:30 Uhr wurde durch eine bislang unbekannte Täterschaft an einem in der Kolumban-Kayser-Straße in Lenzkirch abgestellten Pkw die hintere Stoßstange sowie eine Zierleiste vom Kofferraum aus der Verankerung gerissen. Weiter wurde die Windschutzscheibe durch einen Steinschlag beschädigt.

Der Polizeiposten Lenzkirch hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Personen, welche sachdienliche Hinweise zur Täterschaft oder sonstige verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, sich unter Telefon 07653/964390, zu melden.

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