FFW Bergen: Erneuter Verkehrsunfall auf der B3 zwischen Offen und Bergen

Bergen (ots)

Um kurz nach 15 Uhr am Samstagnachmittag ereignete sich auf der Bundesstraße 3 zwischen Bergen und Offen erneut ein Verkehrsunfall.

Ein Pkw kam von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Die Fahrerin wurde durch einen Ersthelfer aus dem Fahrzeug befreit.

Die Feuerwehr betreute die Fahrerin bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes und führte Sicherungsmaßnahmen am Pkw durch.

Während des Einsatzes war die Bundesstraße 3 voll gesperrt.

Zur Unfallursache sowie zur Schwere der Verletzungen kann die Feuerwehr keine Angaben machen.

Im Einsatz waren die Ortsfeuerwehren Bergen, Offen, Eversen und Hassel sowie die Polizei und der Rettungsdienst.

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr der Stadt Bergen, übermittelt durch news aktuell