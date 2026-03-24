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Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Freiburg-Altstadt: Drei Männer verletzten Sicherheitspersonal vor Bar

Freiburg (ots)

Zu einem Vorfall mit zwei verletzten Mitarbeitern einer Bar ist es in der Nacht auf Sonntag, 22.03.2026, gegen 3:45 Uhr in der Universitätsstraße in der Freiburger Innenstadt gekommen.

Nach derzeitigen Erkenntnissen soll eine mehrköpfige Personengruppe versucht haben, Zutritt in ein Lokal in der Universitätsstraße zu erlangen. Als das Sicherheitspersonal drei Männern aus der Gruppe den Zutritt am Eingang verwehrte, war es wohl zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei Sicherheitsmitarbeitern und den drei Männern gekommen. Dabei wurden die beiden Mitarbeiter durch Faustschläge leicht verletzt. Die Unbekannten ergriffen anschließend die Flucht. Der Vorfall konnte über eine polizeiliche Überwachungskamera beobachtet werden, sodass die Polizei wenig später die drei mutmaßlichen Täter im Alter von 19 und 20 sowie 35 Jahren im Rahmen der Fahndung vorläufig festnehmen konnte.

Die drei Personen erhielten einen Platzverweis für die Freiburger Innenstadt sowie eine Strafanzeige wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung. Die weiteren Ermittlungen erfolgen durch das Polizeirevier Freiburg-Nord.

ak

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Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

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