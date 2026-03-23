Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Freiburg: Mann nach sexueller Belästigung auf Stühlinger Kirchplatz verurteilt

Freiburg (ots)

Bereits am Donnerstag, 19.03.2026, kam es gegen 12.30 Uhr auf dem Stühlinger Kirchplatz in Freiburg zu einer sexuellen Belästigung. Der Täter schlug einer zufällig vorbeilaufenden Passantin mit der flachen Hand auf das Gesäß. Der Vorfall wurde durch einen Zeugen beobachtet, der unmittelbar dazwischenging. Zudem konnten eingesetzte Polizeibeamte in ziviler Kleidung die Handlung ebenfalls wahrnehmen und nahmen den Beschuldigten in Gewahrsam.

In enger Zusammenarbeit mit der Polizei wurde auf Antrag der Staatsanwaltschaft ein beschleunigtes Verfahren durchgeführt. Das Amtsgericht Freiburg verurteilte den 25-Jährigen noch am selben Tag zu einer Geldstrafe.

oec

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