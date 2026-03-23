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Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Waldshut-Tiengen/ Waldshut: Streit eskaliert - Zeugensuche

Freiburg (ots)

Am Samstag, 21.03.2026, soll es gegen 22:30 Uhr zunächst zu einer Streitigkeit zwischen mehreren jungen Erwachsenen in einem Schnellimbiss in der Robert-Gerwig-Str gekommen sein. Der Streit verlagerter sich in die Unterführung zum Bahnhof, wo es zu einer handfesten Auseinandersetzung mit Faustschlägen gekommen sein soll. Einer der Beteiligten soll mit einer Flasche auf den Kopf geschlagen worden sein. Im Bereich der Taxistände vor dem Bahnhof konnten mehrere Personen angetroffen und kontrolliert werden. Dabei gingen die Sachverhaltsschilderungen der beteiligten Personen weit auseinander. Das Polizeirevier Waldshut- Tiengen hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeuginnen und Zeugen, die Angaben zum Sachverhalt machen können. Das Polizeirevier Waldshut-Tiengen ist rund um die Uhr unter Tel. 07751 8316 531 erreichbar.

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg
Pressestelle - Christoph Efinger
Telefon: 07741 8316-201
freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

X: https://x.com/PolizeiFR
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: http://www.polizei-bw.de/

- Außerhalb der Bürozeiten -
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

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