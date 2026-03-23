Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Rheinfelden: Nach Auseinandersetzung mehrere Fahrzeuge beschädigt - weitere Suche nach Geschädigten

Zeugen

Freiburg (ots)

Ein 39-jähriger Mann steht im Verdacht am Samstag, 21.03.2026, nach 20.30 Uhr, mehrere Fahrzeuge im Stadtgebiet mutwillig beschädigt zu haben. Voraus ging wohl eine Auseinandersetzung an einer Tankstelle in der Friedrichstraße, wo der 39-Jährige die Fahrzeuginsassen eines Mercedes mit einem Messer bedroht haben soll. Auch habe der 39-Jährige den Mercedes beschädigt. Danach entfernte sich der 39-Jährige mit seiner Bekannten über die Jahnstraße in Richtung Hardtstraße und Müßmattstraße. Dabei beschädigte der 39-Jährige mehrere in diesem Bereich geparkte Fahrzeuge, was Zeugen der Polizei mitteilten. Bislang wurden fünf beschädigte Fahrzeuge festgestellt. Gegen 21.00 Uhr konnte der 39-Jährige von der Polizei angetroffen und vorläufig festgenommen werden. In einem Schulhof konnte das mutmaßlich benutzte Messer gefunden und sichergestellt werden. Nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen wurde der 39-Jährige auf freien Fuß entlassen. Die Hintergründe der Auseinandersetzung an der Tankstelle sind hier noch nicht gänzlich geklärt und Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Am Sonntag, 22.03.2026, gegen 01.00 Uhr, teilten Zeugen der Polizei abermals mit, dass der gleiche Tatverdächtige wieder mit einem Messer in der Hand in der Stadt gesichtet worden sei. Eine intensive Fahndung nach dem 39-Jährigen verlief erfolglos.

Das Polizeirevier Rheinfelden, Telefon 07623 74040, sucht weitere Geschädigte, deren Fahrzeuge beschädigt wurden. Diese mögen sich bitte mit dem Polizeirevier in Verbindung setzen. Ebenso mögen sich weitere Zeugen melden, welche sachdienliche Angaben zu dem Vorfall machen können.

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