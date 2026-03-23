Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Weil am Rhein: Streitigkeit auf Parkplatz vor Bar endet in Tätlicher Angriff auf Vollstreckungsbeamte

Freiburg (ots)

Am Sonntag, 22.03.2026, gegen 05.00 Uhr, endete ein eskalierendes Streitgespräch zwischen zwei Personen in einem tätlichen Angriff auf einen Polizisten.

Die Polizei wurde auf den Parkplatz einer Bar in die Basler Straße gerufen, da ein Streitgespräch zwischen zwei Personen drohte zu eskalieren. Als die Polizei die beiden Kontrahenten trennen wollte schlug ein 30-jähriger Mann unvermittelt einem einschreitenden Polizisten mehrfach mit der Faust ins Gesicht. Der 30-Jährige wurde von der Polizei zu Boden gebracht und vorläufig festgenommen. Am Boden liegend versuchte die 28-jährige Begleiterin des 30-Jährigen einen Polizisten weg zu zerren. Auch die 28-Jährige musste zu Boden gebracht und fixiert werden. Im weiteren Verlauf versuchten weitere Personen augenscheinlich in die Maßnahmen der Polizei einzugreifen. Durch mehrere Polizeistreifen konnte die Lage beruhigt werden. Durch die Schläge wurde der Polizist leicht verletzt.

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