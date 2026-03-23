Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Efringen-Kirchen: Mann bedroht und beleidigt Besucher der "Isteiner Schwellen" - weitere Geschädigte

Zeugen gesucht

Freiburg (ots)

Am Freitagnachmittag, 20.03.2026, trat ein der Polizei bekannter 33-jähriger Mann abermals an den Isteiner Schwellen polizeilich in Erscheinung. Er soll einen hier noch nicht bekannten Geschädigten beleidigt und körperliche Gewalt angedroht haben. Kurze Zeit später konnte der 33-Jährige von der Polizei angetroffen und kontrolliert werden. Zur Störungsbeseitigung wurde er in Gewahrsam genommen. Für die Isteiner Schwellen wurde ihm zudem ein 24-stündiger Platzverweis erteilt.

Seit einigen Wochen kam es durch den mutmaßlich psychisch auffälligen 33-Jährigen immer wieder zu Bedrohungen, Beleidigungen und Sachbeschädigungen zum Nachteil von Besuchern der Isteiner Schwellen. Ermittlungsverfahren wurden bereits eingeleitet.

Es liegt die Vermutung nahe, dass in der Vergangenheit viele der Vorfälle im Zusammenhang mit dem 33-Jährigen von Geschädigten womöglich nicht zur Anzeige gebracht wurden. Zur Aufklärung dieser und weiterer Vorfälle bittet der Polizeiposten Bad Bellingen um Kontaktaufnahme von möglichen Geschädigten und Zeugen. Der Polizeiposten ist während den üblichen Bürodienstzeiten, Telefon 07635 744 370, erreichbar. Das zuständige Polizeirevier Weil am Rhein, Telefon 07621 97970, ist rund um die Uhr erreichbar. Der Vorfall von Freitagnachmittag soll sich zwischen 14 und 15 Uhr ereignet haben.

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