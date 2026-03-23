Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach: Geplanter Videoclip auf Parkplatz bei der Kreuzeiche löst größeren Polizeieinsatz aus

Freiburg (ots)

Am Samstagabend, 21.03.2026, gegen 18.30 Uhr, kam es an der Kreuzeiche zu einem größeren Polizeieinsatz. Hintergrund waren Mitteilungen von mehreren Anrufern, dass sich an der Kreuzeiche etwa 20 Personen aufhalten würden, welche teilweise Schlagstöcke und diverse Waffen mit sich führten. Auch hätten einige der Personen Sturmhauben auf. Während den Kontrollmaßnahmen habe sich die Stimmung gegenüber der Polizei immer mehr aufgeheizt, weshalb im weiteren Verlauf weitere Polizeikräfte nachgeführt wurden. Schlussendlich konnten mehrere Verstöße gegen das Waffengesetz festgestellt werden. Unter anderem führte eine Person eine Schreckschusspistole mit sich. Beweismittel wurden sichergestellt. Hintergrund des Szenarios mit der Personengruppe wahr wohl ein Videoclip, welcher an der Kreuzeiche inszeniert werden sollte.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell