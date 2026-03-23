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Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Weil am Rhein: Brand eines ausgedienten Wohnwagens

Freiburg (ots)

Am Freitag, 20.03.2026, gegen 15.15 Uhr, wurde der Feuerwehr ein brennender Wohnwagen in einem Waldstück im Hafengebiet mitgeteilt. Der wohl ältere, ausgediente Wohnwagen, welcher unweit der Alte Straße in der Verlängerung der Heldelinger Straße stand, konnte von der Feuerwehr rasch gelöscht werden. Der Wohnwagen brannte komplett nieder. Es wurde niemand verletzt. Eine Brandursache ist hier nicht bekannt. Außer am Wohnwagen entstand kein Sachschaden.

Medienrückfragen bitte an:

Thomas Batzel
Polizeipräsidium Freiburg
Pressestelle
Telefon: 07621 / 176-351
freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

X (ehem. Twitter): https://x.com/PolizeiFR
Facebook: https://facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: http://www.polizei-bw.de/

- Außerhalb der Bürozeiten -
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

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