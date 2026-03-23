Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach: Fahrzeuge im Grüttpark aufgebrochen - Polizei sucht weitere Geschädigte und Zeugen

Freiburg (ots)

Am Sonntag, 22.03.2026, gegen 13.40 Uhr, wurde der Polizei ein aufgebrochener Pkw, welcher auf dem öffentlichen Parkplatz beim Campingplatz stand, mitgeteilt. An dem Pkw der Marke Kia wurde die Scheibe der Beifahrertür eingeschlagen und eine Tasche aus dem Innenraum entwendet. An einem weiteren Pkw wurde versucht eine Scheibe einer Tür einzuschlagen. Zum Tatzeitpunkt fand eine Sportveranstaltung im Grüttpark statt und gemäß Zeugen soll es noch weitere Geschädigte geben, deren Fahrzeuge aufgebrochen wurden. Vor Ort konnten diese nicht mehr festgestellt werden. Das Polizeirevier Lörrach sucht nun weitere Geschädigte, aber auch Zeugen, welche Hinweise zu der Täterschaft geben können. Das Polizeirevier Lörrach ist unter der Telefonnummer 07621 176-0 erreichbar. Noch eine Empfehlung der Polizei: Jeder kann sich schon durch einfache Maßnahmen vor Langfingern schützen. Die beste Strategie ist bewusstes Verhalten - einfach den Wagen selber ausräumen, bevor es andere tun! Wertsachen mitnehmen! Fahrzeug abschließen!

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