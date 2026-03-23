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Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach: Fahrzeuge im Grüttpark aufgebrochen - Polizei sucht weitere Geschädigte und Zeugen

Freiburg (ots)

Am Sonntag, 22.03.2026, gegen 13.40 Uhr, wurde der Polizei ein 
aufgebrochener Pkw, welcher auf dem öffentlichen Parkplatz beim 
Campingplatz stand, mitgeteilt. An dem Pkw der Marke Kia wurde die 
Scheibe der Beifahrertür eingeschlagen und eine Tasche aus dem 
Innenraum entwendet.  An einem weiteren Pkw wurde versucht eine 
Scheibe einer Tür einzuschlagen. 
Zum Tatzeitpunkt fand eine Sportveranstaltung im Grüttpark statt und 
gemäß Zeugen soll es noch weitere Geschädigte geben, deren Fahrzeuge 
aufgebrochen wurden. Vor Ort konnten diese nicht mehr festgestellt 
werden. 

Das Polizeirevier Lörrach sucht nun weitere Geschädigte, aber auch 
Zeugen, welche Hinweise zu der Täterschaft geben können. Das 
Polizeirevier Lörrach ist unter der Telefonnummer 07621 176-0 
erreichbar. 

Noch eine Empfehlung der Polizei:

Jeder kann sich schon durch einfache Maßnahmen vor Langfingern 
schützen. Die beste Strategie ist bewusstes Verhalten - einfach den 
Wagen selber ausräumen, bevor es andere tun! Wertsachen mitnehmen! 
Fahrzeug abschließen!

Medienrückfragen bitte an:

Thomas Batzel
Polizeipräsidium Freiburg
Pressestelle
Telefon: 07621 / 176-351
freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

X (ehem. Twitter): https://x.com/PolizeiFR
Facebook: https://facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: http://www.polizei-bw.de/

- Außerhalb der Bürozeiten -
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

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