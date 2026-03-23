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Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Freiburg: 28-Jähriger von Unbekannten angegriffen und verletzt - Polizei sucht Zeugen

Freiburg (ots)

Drei bislang Unbekannte sollen in der Nacht von Samstag auf Sonntag, 22.03.2026, einen 28-Jährigen in Freiburg angegriffen und verletzt haben.

Nach Angaben des Geschädigten hielt dieser sich um kurz nach 0 Uhr im Bereich des Eingangs der Hansjakob Realschule auf, als es aus bislang nicht geklärter Ursache zu einem Streit mit den drei Männern kam. Einer der Männer habe ihn dabei mit einem Messer angegriffen, die beiden anderen Männer hätten ebenfalls auf ihn eingeschlagen.

Der Geschädigte musste zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden, die Tatverdächtigen entfernten sich vor dem Eintreffen der Polizei von der Örtlichkeit. Eine eingeleitete Fahndung blieb ohne Ergebnis.

Bei den mutmaßlichen Angreifern soll es sich um drei Männer mit dunkler Hautfarbe gehandelt haben. Einer der Männer habe schwarze lange Haare gehabt, welche zu mehreren Strähnen/Zöpfen geformt waren. Er soll etwa 1,70 Meter groß gewesen sein.

Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben und Hinweise zu den Tätern geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0761 882 2880 bei der Polizei zu melden.

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Medienrückfragen bitte an:

Özkan Cira
Polizeipräsidium Freiburg
Pressestelle
Telefon: 0761 882 1018
freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

X: https://x.com/PolizeiFR
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: http://www.polizei-bw.de/

- Außerhalb der Bürozeiten -
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

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