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Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Efringen-Kirchen: Einbruch in Firma - Zielrichtung Tresor - Polizei sucht Zeugen

Freiburg (ots)

Am Samstag, 21.03.2026, in dem Zeitraum zwischen 01.00 Uhr bis 05.30 
Uhr, schlug eine unbekannte Täterschaft eine Fensterscheibe ein, um 
in ein Bürogebäude einer Firma in der Straße "Im Martelacker" zu 
gelangen. Aus dem Gebäude wurde ein Tresor ins Freie geschafft und 
auf dem Gelände der Firma aufgebrochen. Über das Diebesgut liegen 
hier noch keine genaueren Erkenntnisse vor. Es soll hoher Sachschaden
entstanden sein.       

Die Ermittlungen hat der Polizeiposten Bad Bellingen übernommen und 
bittet um Mitteilung verdächtiger Beobachtungen oder anderer 
sachdienlicher Hinweise. Der Polizeiposten ist zu den üblichen 
Bürodienstzeiten unter der Telefonnummer 07635 744 370 erreichbar. 
Rund um die Uhr nimmt das zuständige Polizeirevier Weil am Rhein, 
Telefon 07621 97970, Hinweise entgegen.

Noch eine Bitte der Polizei: 

In diesem Zusammenhang bittet die Polizei die Bevölkerung um 
unverzügliche und niederschwellige Mitteilungen bei dementsprechenden
verdächtigen Wahrnehmungen. Wählen sie die 110!

Medienrückfragen bitte an:

Thomas Batzel
Polizeipräsidium Freiburg
Pressestelle
Telefon: 07621 / 176-351
freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

X (ehem. Twitter): https://x.com/PolizeiFR
Facebook: https://facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: http://www.polizei-bw.de/

- Außerhalb der Bürozeiten -
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

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