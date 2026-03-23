Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Efringen-Kirchen: Einbruch in Firma - Zielrichtung Tresor - Polizei sucht Zeugen

Freiburg (ots)

Am Samstag, 21.03.2026, in dem Zeitraum zwischen 01.00 Uhr bis 05.30 Uhr, schlug eine unbekannte Täterschaft eine Fensterscheibe ein, um in ein Bürogebäude einer Firma in der Straße "Im Martelacker" zu gelangen. Aus dem Gebäude wurde ein Tresor ins Freie geschafft und auf dem Gelände der Firma aufgebrochen. Über das Diebesgut liegen hier noch keine genaueren Erkenntnisse vor. Es soll hoher Sachschaden entstanden sein. Die Ermittlungen hat der Polizeiposten Bad Bellingen übernommen und bittet um Mitteilung verdächtiger Beobachtungen oder anderer sachdienlicher Hinweise. Der Polizeiposten ist zu den üblichen Bürodienstzeiten unter der Telefonnummer 07635 744 370 erreichbar. Rund um die Uhr nimmt das zuständige Polizeirevier Weil am Rhein, Telefon 07621 97970, Hinweise entgegen. Noch eine Bitte der Polizei: In diesem Zusammenhang bittet die Polizei die Bevölkerung um unverzügliche und niederschwellige Mitteilungen bei dementsprechenden verdächtigen Wahrnehmungen. Wählen sie die 110!

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