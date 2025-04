Hessisches Landeskriminalamt

LKA-HE: "Carfreitag" - Länderübergreifender Kontrolltag in Hessen auf den Karsamstag ausgeweitet

Der Karfreitag hat sich unter Autointeressierten bzw. Autotunern als sogenannter "Carfreitag" zu einem festen Termin für Treffen und gemeinsame Ausfahrten entwickelt. Leider kam es in diesem Rahmen auch immer wieder zu Fahrten mit illegal getunten Fahrzeugen, zu störendem und lärmendem "Autoposing" und sogar zu Raserei bzw. verbotenen Kraftfahrzeugrennen.

Gegen solche störenden und gefährlichen Exzesse geht die hessische Polizei seit Jahren konsequent vor, zwischenzeitlich ist der "Carfreitag" zudem ein bundesweiter Kontrolltag geworden.

Für die Schwerpunktkontrollen am "Carfreitag" setzt die hessische Polizei hochspezialisiertes Kontrollpersonal und modernste, digitale Videotechnik ein; in der jüngeren Vergangenheit zeigte sich ein zurückhaltenderes Auftreten der Szene am Karfreitag. Leider haben sich die Verstöße teilweise nur auf andere Tage verlagert, offensichtlich aus der Erfahrung der bundesweiten Maßnahmen am Karfreitag heraus, und punktuell insbesondere auf den Karsamstag.

Die hessische Polizei hat darauf in diesem Jahr erstmals mit einem flexibleren Einsatzkonzept reagiert, das den bundesweiten Kontrolltag umsetzt, dabei aber in den unterschiedlichen Polizeipräsidien mit unterschiedlichen Einsatzzeiträumen vorgeht. Diese erstrecken sich bis weit in den Karsamstag hinein und machen es der Szene so weitaus schwieriger, polizeiliche Kontrollen zu vermeiden.

Insgesamt kamen bei den sieben hessischen Polizeipräsidien, mit Unterstützung durch die Bereitschaftspolizei, 265 Kräfte zum Einsatz.

Die polizeilichen Maßnahmen umfassten Geschwindigkeitsmessungen an zahlreichen Messstellen und mit unterschiedlicher Messtechnik sowie gezielte Kontrollen. Beteiligt waren auch Zivilkräfte und Spezialisten für Fahrzeugtechnik bzw. Fahrzeugtuning.

Insgesamt wurden bis Karsamstag Nachmittag in Hessen 820 Fahrzeuge einer Kontrolle unterzogen. In diesem Rahmen wurden 51 Straftaten festgestellt und 282 Ordnungswidrigkeiten zur Anzeige gebracht. 34 Fahrzeugen wurde die Weiterfahrt untersagt. Die Maßnahmen werden in Teilen Hessens noch über den gesamten Karsamstag fortgesetzt.

In Frankfurt, Darmstadt und bei Gladenbach in Mittelhessen wurden verbotene Kraftfahrzeugrennen gemäß § 315 d StGB festgestellt. Dabei kam es zu Überschreitungen der zulässigen Höchstgeschwindigkeit um bis zu 70 km/h. Die spezialisierten Kräfte gingen entschlossen gegen diese gefährlichen Verstöße vor und leiteten Strafverfahren ein. Unter anderem wurden mehrere hochwertige Fahrzeuge sichergestellt.

In Dillenburg verursachten die Fahrer von sieben sogenannten "Muscle-Cars" unnötigen Lärm beim Durchfahren eines Tunnels. Noch vor der anscheinend geplanten zweiten Runde durch den Tunnel wurde die Gruppe angehalten und kontrolliert. Bei einem der Fahrzeuge, einem Chevrolet Camaro, ergab eine Schallpegelmessung so hohe Werte, dass der Verdacht auf rechtswidrige technische Veränderungen im Raum steht. Das Fahrzeug wurde zur weiteren Begutachtung sichergestellt.

In Kassel versuchte ein junger Fahrer vergeblich, sich der Kontrolle zu entziehen, mutmaßlich, weil er als Inhaber einer Prüfungsbescheinigung zum begleiteten Fahren mit 17 Jahren ohne die vorgeschriebene Begleitperson unterwegs war. Wegen der rücksichtslosen Fahrweise während des Fluchtversuchs muss sich auch dieser Fahrer wegen eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens verantworten. Das begleitete Fahren ist für ihn bis auf Weiteres beendet, die Prüfbescheinigung wurde sichergestellt.

Landesweite Konzeption zum Einsatz gegen gefährliches Rasen Um effektiv gegen gefährliches Rasen und illegale Autorennen vorzugehen, wurden in Hessen spezialisierte Kontrollgruppen eingerichtet. Mit neuartigen, zivilen Videostreifenfahrzeugen steht mittlerweile auch ein hocheffektives Einsatzmittel zur Verfolgung und Dokumentation gefährlichen Fahrverhaltens und verbotener Kraftfahrzeugrennen zur Verfügung.

Vergangenes Jahr hat die Polizei Hessen 267 Strafanzeigen wegen verbotener Kraftfahrzeugrennen (§ 315 d StGB) aufgenommen, 2023 waren es 224 Anzeigen.

"Der Karfreitag ist in der Vergangenheit zum Symboltag für aggressive motorisierte Selbstverwirklichung geworden", sagt Innenminister Prof. Dr. Roman Poseck. "Wir machen diesen Tag durch bundesweit abgestimmte Kontrollen nun zu einem Symbol für die konsequente Durchsetzung des Straßenverkehrsrechts im Sinne der Sicherheit aller Bürgerinnen und Bürger. Dabei setzet die hessische Polizei erstmals auf ein flexibles Einsatzkonzept, das die Vorhersehbarkeit von Kontrollen verringert, um effektiver gegen rücksichtslose Raser und Tuner vorzugehen.

Der Anstieg der Zahl verbotener Kraftfahrzeugrennen, zeigt einerseits, dass noch viel Arbeit vor uns liegt. Andererseits verdeutlicht die Zahl auch, dass diese gefährlichen Taten in Hessen immer seltener unentdeckt und ungeahndet bleiben. Auch hier werden wir den Kontrolldruck hochhalten, damit Hessens Straßen möglichst sicher sind."

